Над Россией уничтожили 40 беспилотников. Военная операция, день 1329-й

8:30.
8:17 Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине.
«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно. Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.
8:12 Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Основными темами визита украинский лидер ранее назвал ПВО и «дальнобойные возможности».
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего дронов — 17 — перехватили над Белгородской областью. В небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, по три БПЛА перехватили над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1329-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.