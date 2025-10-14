Ричмонд
Над Россией уничтожили 40 беспилотников. Военная операция, день 1329-й

Средства ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейцы полагаются на поддержку Вашингтона в завершении конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30.

8:17 Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине.

«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно. Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.

8:12 Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Основными темами визита украинский лидер ранее назвал ПВО и «дальнобойные возможности».

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 17 — перехватили над Белгородской областью. В небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, по три БПЛА перехватили над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1329-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

