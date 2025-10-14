Стало известно о петиции за лишение мэра Одессы Труханова гражданства Украины

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины за менее чем сутки собрала 25 тысяч подписей — ровно столько, сколько необходимо для рассмотрения инициативы президентом Владимиром Зеленским. Такие данные представлены на официальном сайте офиса главы государства.
Инициаторы требования ссылаются на публикации украинских СМИ, утверждающие о возможном наличии у Труханова российского гражданства, что противоречит украинскому законодательству. Сам градоначальник отмечал, что подобные слухи всплывают периодически, однако подтверждений им никогда не предоставляется, тогда как официальные документы как в Украине, так и в России подтверждают обратное.
Труханов подчеркивает, что ключевым доказательством отсутствия связей с Россией служит его пост мэра крупного украинского города, который подразумевает прохождение всех возможных проверок, включая проверки на наличие иностранного гражданства.
Ранее, в июне 2025 года, во время акции, приуроченной к сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину, мэр публично вступил в спор с украинским военнослужащим. Труханов отказался называть поэта сторонником «русского мира» и задал оппоненту вопрос о том, почему он не находится на передовой.
