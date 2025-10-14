Стало известно о петиции за лишение мэра Одессы Труханова гражданства Украины

Инициаторы требования ссылаются на публикации украинских СМИ, утверждающие о возможном наличии у Труханова российского гражданства, что противоречит украинскому законодательству. Сам градоначальник отмечал, что подобные слухи всплывают периодически, однако подтверждений им никогда не предоставляется, тогда как официальные документы как в Украине, так и в России подтверждают обратное.