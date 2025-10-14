Ричмонд
В Госдуме хотят прекратить любые переговоры с Украиной

С Украиной нужно прекратить любые переговоры. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник считает, что с Украиной нужно завершать любые переговоры.

«Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?», — цитирует депутата «Лента.ру».

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. К подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.