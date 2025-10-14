«‎Ни бюджета, ни авторитета»: Генерал из Думы сбил спесь с Макрона за дерзкий ультиматум Путину

Ранее Макрон заявил, что если Москва не выразит готовность к переговорам, ей «придётся за это расплачиваться». Он также напомнил, что Франция активно поддерживает Украину и участвует в так называемой «коалиции желающих». Депутат Госдумы Михаил Шеремет из Крыма в ответ на ультиматум провёл аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.