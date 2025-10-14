Выяснилось, что Минпромторг РФ значительно сократит госзаказ на БПЛА

В период с 2026 по 2028 год Министерство промышленности и торговли России планирует значительно снизить объемы финансирования государственного гражданского заказа в сфере беспилотных летательных аппаратов.
Заместитель министра Роман Чекушов сообщил, что сумма поддержки сократится почти втрое по сравнению с предыдущим циклом, о чём сообщает издание «Ведомости».
По его словам, в рамках национального проекта по беспилотным авиационным системам на программу некоммерческого лизинга дронов, предназначенных для государственных предприятий, будет выделено 2,3 миллиарда рублей.
Чекушов подчеркнул, что именно переход к механизму некоммерческого лизинга БАС для государственных нужд стал ключевым фактором снижения финансирования. Ранее, в 2024—2025 годах, на государственный гражданский заказ дронов в рамках национального проекта было выделено 7,11 миллиарда рублей.
В настоящий момент наибольший интерес у государственных заказчиков вызывают легкие беспилотные авиационные системы, сообщил представитель Государственной транспортной лизинговой компании. Речь идет о легких мультироторах и небольших самолетах, которые демонстрируют высокую востребованность как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Эксперт прогнозирует, что спрос на эти типы БАС сохранится и в ближайшем будущем. Они активно применяются в рамках государственного учета, контрольно-надзорной деятельности, а также для проведения различных видов мониторинга и наблюдений.
