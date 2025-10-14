Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп во время полета на своем самолете из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
По словам Трампа, Эрдогана уважают в России.
«Его уважает Путин, и он мой друг», — подчеркнул президент США, отвечая на вопрос о возможном вкладе Эрдогана в разрешение ситуации на Украине.
Также Трамп подтвердил намерение провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.
Ранее сообщилось, что Зеленский планирует встретиться с Трампом 17 октября для обсуждения вопросов укрепления украинской противовоздушной обороны, возможных поставок ракет Tomahawk и других тем.