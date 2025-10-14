Ричмонд
Зеленский рассмотрит петицию о лишении украинского гражданства мэра Одессы

Петиция менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Источник: Аргументы и факты

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины менее чем за сутки набрала необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.

Авторы петиции обосновывают ее якобы наличием у чиновника гражданства РФ, что запрещено на Украине. Отметим, что ссылаются они на данные украинских СМИ.

В понедельник издание «Думская» писало, что комиссия при Зеленском решила лишить Труханова украинского паспорта. Мэр Одессы наличие российского гражданства отрицает. Окончательное решение о лишении чиновника гражданства Украины остается за Зеленским.

Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Разногласия между ним и администрацией Зеленского существуют довольно давно. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в недостаточно активном проведении политики «декоммунизации». Критика в адрес Труханова обострилась после гибели 11 человек во время наводнения, которое произошло в Одессе в ночь на 1 октября.