Зеленский рассмотрит петицию о лишении украинского гражданства мэра Одессы

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины менее чем за сутки набрала необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.
Авторы петиции обосновывают ее якобы наличием у чиновника гражданства РФ, что запрещено на Украине. Отметим, что ссылаются они на данные украинских СМИ.
В понедельник издание «Думская» писало, что комиссия при Зеленском решила лишить Труханова украинского паспорта. Мэр Одессы наличие российского гражданства отрицает. Окончательное решение о лишении чиновника гражданства Украины остается за Зеленским.
Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Разногласия между ним и администрацией Зеленского существуют довольно давно. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в недостаточно активном проведении политики «декоммунизации». Критика в адрес Труханова обострилась после гибели 11 человек во время наводнения, которое произошло в Одессе в ночь на 1 октября.