Зеленский рассмотрит петицию о лишении украинского гражданства мэра Одессы

Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Разногласия между ним и администрацией Зеленского существуют довольно давно. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в недостаточно активном проведении политики «декоммунизации». Критика в адрес Труханова обострилась после гибели 11 человек во время наводнения, которое произошло в Одессе в ночь на 1 октября.