Стармера высмеяли после унижений от Трампа в Египте

Трамп обратился к Стармеру, но затем резко его прервал и не дал ничего сказать.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера высмеяли пользователи социальных сетей после того, как президент США Дональд Трамп унизил его во время выступления на саммите по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, пишет Daily Mail.

Автор материала отмечает, что Трамп стал перечислять страны, которые помогли в разрешении конфликта, и назвал Британию, Стармер это принял за приглашение к микрофону.

Он подошел к Трампу и хотел что-то сказать в микрофон, как его резко прервал Трамп и отправил назад. Стармер нервно улыбнулся и ушел.

После этого американский лидер продолжил речь, во время которой заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры.

Видео распространилось в социальных сетях, где пользователи назвали происходящее «явным унижением».

«Трамп только что пригласил Кира Стармера на сцену, дав ему подумать, что он приглашает его выступить, только для того, чтобы отвергнуть его и отправить на задний план! Мне это нравится!», — написал один из них.

Другой добавил: «Это было эпично, как Трамп поставил в неловкое положение Кира Стармера на мировой арене».

Ранее эксперт прочел по губам, что Трамп сказал Макрону при пожатии руки в Египте.

