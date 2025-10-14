Стармера высмеяли после унижений от Трампа в Египте

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера высмеяли пользователи социальных сетей после того, как президент США Дональд Трамп унизил его во время выступления на саммите по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, пишет Daily Mail.
Автор материала отмечает, что Трамп стал перечислять страны, которые помогли в разрешении конфликта, и назвал Британию, Стармер это принял за приглашение к микрофону.
Он подошел к Трампу и хотел что-то сказать в микрофон, как его резко прервал Трамп и отправил назад. Стармер нервно улыбнулся и ушел.
После этого американский лидер продолжил речь, во время которой заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры.
Видео распространилось в социальных сетях, где пользователи назвали происходящее «явным унижением».
«Трамп только что пригласил Кира Стармера на сцену, дав ему подумать, что он приглашает его выступить, только для того, чтобы отвергнуть его и отправить на задний план! Мне это нравится!», — написал один из них.
Другой добавил: «Это было эпично, как Трамп поставил в неловкое положение Кира Стармера на мировой арене».
