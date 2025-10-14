Ричмонд
«Благодаря Путину»: мать освобожденного заложника рассказала об особых условиях содержания ее сына у ХАМАС

Мать заложника Харкина сообщила об особых условиях содержания сына в плену ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Мать освобожденного заложника Максима Харкина Наталья рассказала в интервью ТАСС о условиях содержания ее сына. По ее словам, молодой человек находился в более хороших условиях по сравнению с другими узниками.

Наталья Харкин сообщила, что ее сын лично сказал ей о причине особого положения. Со слов Максима, его относительно лучшие условия содержания были обеспечены благодаря президенту России Владимиру Путину.

Также мать заложника описала его физическое состояние после освобождения. Она отметила, что ее сын сильно похудел, потеряв около 30 килограммов веса, и выглядел бледным. Однако женщина добавила, что он сохранил крепость духа и силу.

«Он очень худенький, он потерял килограмм 30 веса, он бледный, но крепкий, сильный, русский мальчик», — добавила она.

Напомним, Харкин оказался во второй группе израильских заложников из 13 человек, которых в Газе передали сотрудникам МККК. Позже в российской дипмиссии в Израиле рассказали, что освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса уже вышел на связь с семьей.

