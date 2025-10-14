Китайские аналитики считают, что слова Лаврова отражают реальность и что создание альтернативного блока принесёт Москве выгоды в противостоянии не только по украинскому треку — как участие китайских войск в СВО, но и в глобальной конфронтации с Североатлантическим альянсом. По их мнению, предлагаемая коалиция теоретически сможет превзойти западного конкурента по площади, людским ресурсам и экономическим показателям, задав новую динамику международных взаимодействий.