Лебедев: в Черниговской области под удар попали базы ВСУ

В Черниговской области нанесены удары по тренировочным и сборным базам ВСУ на территории Черниговской области, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника в районе Нежина и Чернигова.
«Цели ударов: промышленные объекты, ангары с техникой, тренировочные/сборные базы», — написал Лебедев.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее стало известно об атаке БПЛА на тренировочные базы ВСУ в Одесской области.
