СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине

Как сообщил бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан, у США есть 4150 таких ракет. Однако Вашингтон, вероятно, сможет поставить Киеву лишь несколько единиц. По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.