СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине

«Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны», — говорится в публикации.
Как сообщил бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан, у США есть 4150 таких ракет. Однако Вашингтон, вероятно, сможет поставить Киеву лишь несколько единиц. По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.
Кроме того, как отмечает газета, такое оружие может понадобиться США «для ударов по Венесуэле».
Ситуация с Tomahawk.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии «понтажом». Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.