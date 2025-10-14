Ричмонд
Депутаты Башкирии предложили защитить права заемщиков

Предлагается установить запрет на разного рода уловки при составлении договоров.

Источник: Башинформ

Парламент Башкортостана направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России изменения в закон о потребительском кредите с целью защитить права и интересы заемщиков, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Как отметил председатель ГС РБ Константин Толкачев, предлагается установить запрет на разного рода уловки при составлении договора потребительского займа со стороны кредитных организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Сейчас бывает такое, что в документах полная информация о кредите указана мелким шрифтом или скрыта в ссылке на сайт банка. Отвлекает внимание заемщика от информации и выделенный текст.

«Формально кредитор выполняет требования законодательства об указании всех условий договора в его тексте, а фактически представляет ее в такой форме, что заемщик не понимает, сколько в итоге он заплатит, — считает спикер. — Предлагаемый законопроект поставит заслон недобросовестным практикам».

Предполагается, что изменения в законодательство помогут снизить долговую нагрузку россиян и уменьшить риск попасть в ситуацию чрезмерной задолженности.