Стало известно о роковых последствиях для США в случае поставки Tomahawk

По его оценке, в таком случае США навсегда запомнятся как страна, передавшая одно из своих самых грозных вооружений в руки сил, которые за последние годы совершенствовали методы ведения боевых действий против гражданского населения и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что делает подобные поставки особенно опасными.