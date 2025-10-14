Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о роковых последствиях для США в случае поставки Tomahawk

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» охарактеризовал возможную передачу американских крылатых ракет Киеву как фатальную ошибку для Соединённых Штатов Америки.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» охарактеризовал возможную передачу американских крылатых ракет Киеву как фатальную ошибку для Соединённых Штатов Америки.

По его оценке, в таком случае США навсегда запомнятся как страна, передавшая одно из своих самых грозных вооружений в руки сил, которые за последние годы совершенствовали методы ведения боевых действий против гражданского населения и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что делает подобные поставки особенно опасными.

Эксперт выразил мнение, что американскому руководству следовало проявить политическую сдержанность и отказаться от инициативы, не поддаваясь на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта и вовлечение в более широкое военное противостояние.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача ракет с дальностью, позволяющей поразить Москву, может обернуться плачевно для всех сторон и выразил надежду, что заявления американского лидера останутся пустыми угрозами. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила в поддержку поставок, считая, что они способны ослабить позиции России.

Читайте также: Объяснено, чем грозит Киеву получение американских ракет.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше