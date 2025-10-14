Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА «Новости» охарактеризовал возможную передачу американских крылатых ракет Киеву как фатальную ошибку для Соединённых Штатов Америки.
По его оценке, в таком случае США навсегда запомнятся как страна, передавшая одно из своих самых грозных вооружений в руки сил, которые за последние годы совершенствовали методы ведения боевых действий против гражданского населения и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что делает подобные поставки особенно опасными.
Эксперт выразил мнение, что американскому руководству следовало проявить политическую сдержанность и отказаться от инициативы, не поддаваясь на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта и вовлечение в более широкое военное противостояние.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача ракет с дальностью, позволяющей поразить Москву, может обернуться плачевно для всех сторон и выразил надежду, что заявления американского лидера останутся пустыми угрозами. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила в поддержку поставок, считая, что они способны ослабить позиции России.
