Петиция о лишении мэра Одессы паспорта собрала 25 тыс. голосов — на сцену выходит Зеленский

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства собрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.

Источник: Life.ru

Теперь обращение направят на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Авторы инициативы утверждают, что Труханов якобы имеет российское гражданство, что нарушает украинское законодательство.

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов 13 октября заявил о возможном лишении его гражданства Украины по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с предположительным наличием у него российского паспорта. Он категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что с 2014 года неоднократно проходил проверки всеми компетентными органами Украины, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ. Чиновник говорит, что слухи о «российском гражданстве» появляются всякий раз перед важными политическими событиями.

