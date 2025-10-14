Петиция о лишении мэра Одессы паспорта собрала 25 тыс. голосов — на сцену выходит Зеленский

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов 13 октября заявил о возможном лишении его гражданства Украины по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с предположительным наличием у него российского паспорта. Он категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что с 2014 года неоднократно проходил проверки всеми компетентными органами Украины, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ. Чиновник говорит, что слухи о «российском гражданстве» появляются всякий раз перед важными политическими событиями.