DM: Трамп унизил европейских лидеров в Египте

Президент США Дональд Трамп унизил европейских лидеров, когда выступал на саммите по урегулирования конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, пишет Daily Mail.
Автор материала подчеркивает, что американский лидер произнес «предостерегающую речь».
«Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. У меня есть несколько, которые мне совсем не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они», — заявил Трамп.
В этот момент европейские лидеры стояли за Трампом на сцене и неловко улыбались.
«Несмотря на унижения сэр Кир (Стармер, — прим. ред.) позже похвалил президента США за его работу по заключению мирного соглашения и сказал, что Великобритания может сыграть свою роль в выводе из эксплуатации оружия ХАМАС», — отметил автор публикации.
Ранее издание Daily Mail писало, что Стармера высмеяли после унижений от Трампа.