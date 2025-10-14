Ричмонд
Минпромторг втрое сократит госзаказ на беспилотники

В период с 2026 по 2028 год Министерство промышленности и торговли РФ намерено существенно урезать объём финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ) в области БПЛА. По словам заместителя министра промышленности и торговли Романа Чекушова, сокращение по беспилотным авиационным системам (БАС) составит почти три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: Life.ru

«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — рассказал чиновник, его слова приводят «Ведомости».

Причиной такого решения в Минпромторге называют переход к модели некоммерческого лизинга дронов для государственных потребностей. В 2024—2025 годах на государственный гражданский заказ БПЛА в рамках национального проекта по БАС было выделено 7,11 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что американская компания Oshkosh Defense представила новую линейку мобильных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk. Эти автономные установки не зависят от типа боевой нагрузки. На выставке Ассоциации армии США (AUSA) будут представлены сразу три готовые к серийному производству модели.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

