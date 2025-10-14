Рогов рассказал, какую роковую ошибку могут совершить США из-за Украины

Рогов считает, что поставка Украине Tomahawk станет роковой ошибкой США.
Поставка крылатых ракет Tomahawk Украине может стать одной из роковых ошибок Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — цитирует Рогова РИА Новости.
США готовы рассмотреть возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на территории этой страны не будет разрешен в ближайшее время. Об президент Дональд Трамп. Сами ракеты Tomahawk являются для Штатов своеобразными «рабочими лошадками» и стоят на вооружении Пентагона уже почти полвека. Американская армия использовала сотни этих ракет в Сирии, Афганистане и Ираке. Однако, с учетом современных средств ПВО, ПРО и РЭБ, а также других технологий противодействия воздушным целям, устаревший Tomahawk имеет немного шансов на успех против России. Подробнее о характеристиках и истории применения американских ракет — в материале URA.RU.