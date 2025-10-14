Рогов рассказал, какую роковую ошибку могут совершить США из-за Украины

США готовы рассмотреть возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на территории этой страны не будет разрешен в ближайшее время. Об президент Дональд Трамп. Сами ракеты Tomahawk являются для Штатов своеобразными «рабочими лошадками» и стоят на вооружении Пентагона уже почти полвека. Американская армия использовала сотни этих ракет в Сирии, Афганистане и Ираке. Однако, с учетом современных средств ПВО, ПРО и РЭБ, а также других технологий противодействия воздушным целям, устаревший Tomahawk имеет немного шансов на успех против России. Подробнее о характеристиках и истории применения американских ракет — в материале URA.RU.