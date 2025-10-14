«Заявление, сделанное (Трампом) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона», — сказано в материале.
С одной стороны, слова Белого дома о «Томагавках» могут восприниматься как попытка оказать давление на вовлечённые стороны. С другой — как дистанцирование от более агрессивной линии, что могло бы ускорить эскалацию.
В результате картина выглядит запутанно: публичные заявления о Tomahawk напоминают рискованное повышение ставок в дипломатическом покере, тогда как за кулисами дипломаты поддерживают диалог и продолжают работать над деэскалацией.
Ранее в Норвегии заявили, что с ростом риска прямого столкновения России со странами НАТО Москве, возможно, придётся нанести по Украине сокрушительный удар. Однако в США есть человек, способный убедить Трампа не давать Киеву «Томагавки».
