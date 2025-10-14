«Ампулы и свёртки»: В российском плену оказались штурмовики ВСУ под «‎кайфом»

По их данным, задержанные являются военнослужащими 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. При досмотре у них обнаружили свёртки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами.
Ранее стало известно, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины систематически выдавали личному составу психотропные вещества для подавления воли и стимуляции боевой активности. А полковник в запасе Левон Арзанов рассказал, что ВСУ совершают военные преступления под воздействием наркотических препаратов из США, после приёма которого «солдат превращается в зверя».
