Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ампулы и свёртки»: В российском плену оказались штурмовики ВСУ под «‎кайфом»

Двое бойцов Вооружённых сил Украины были взяты в плен в районе села Алексеевка в Сумской области, при досмотре у них нашли «допинг» Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Источник: Life.ru

По их данным, задержанные являются военнослужащими 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. При досмотре у них обнаружили свёртки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами.

Ранее стало известно, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины систематически выдавали личному составу психотропные вещества для подавления воли и стимуляции боевой активности. А полковник в запасе Левон Арзанов рассказал, что ВСУ совершают военные преступления под воздействием наркотических препаратов из США, после приёма которого «солдат превращается в зверя».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.