Губернатор Кубани поздравил жителей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Православные христиане 14 октября вспоминают события Константинополе в 910 году. При осаде столицы Византии жители собрались в храме и молили Бога о спасении от врага. В это время было видение Божьей Матери, которая сняла с головы сияющий покров, простерла над молящимися людьми и защитила город.