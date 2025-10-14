Ричмонд
Губернатор Кубани поздравил жителей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

В храмах Кубани прошло всенощное бдение в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Глава региона разместил поздравление в своих соцсетях.

Православные христиане 14 октября вспоминают события Константинополе в 910 году. При осаде столицы Византии жители собрались в храме и молили Бога о спасении от врага. В это время было видение Божьей Матери, которая сняла с головы сияющий покров, простерла над молящимися людьми и защитила город.

«В этот день мы обращаемся к Богородице с просьбой о защите, покровительстве, помощи в делах. Пусть Покров наполнит наши сердца теплом, радостью и надеждой», — пожелал Вениамин Кондратьев.

В Екатерининском соборе Краснодара и других храмах Кубани прошло всенощное бдение. В праздничный день проводятся торжественные литургии и акафисты перед иконами Богородицы.

