Беспрозванных: «СВО повлияла на очистку нашей страны»

«Специальная военная операция повлияла на очистку нашей страны от тех, кто наблюдал и ждал, чем всё кончится, — заявил собравшимся глава региона. — Это большое политическое противостояние с Западом. Оно длительное время происходит, как мы видим. Но при этом мы идём своим путём. Те, кто жаловались, первые уехали. Те, кто остались со страной, показывают себя абсолютно на разных фронтах. И на передовой, и в тылу. Каждый, кто чувствует себя патриотом нашей страны, кто по-настоящему любит нашу страну, кому она небезразлична, все объединились и все идём одной дорогой и одним путём к нашей победе. Ребята, вернувшись с СВО, на своих местах занимаются ровно тем же. Это пример для многих остальных граждан нашей страны».