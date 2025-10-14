Ричмонд
МИД: Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа

МИД Беларуси отреагировал на прекращение огня в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на прекращение огня в секторе Газа, пишет БелТА.

В ведомстве сообщили, что Минск с глубоким удовлетворением воспринял реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Также в Беларуси поприветствовали запуск первой фазы мирного плана и начало процесса освобождения заложников. Белорусские власти также высоко оценили усилия всех сторон, которые вовлечены в непростой переговорный процесс.

При этом пресс-секретарь Руслан Варанков заявил, что позиция Беларуси в этом вопросе остается традиционной и неизменной.

— Мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными, дипломатическими средствами, в строгом соответствии с Уставом ООН, — прокомментировал дипломат.

Еще Варанков назвал крайне важными любые шаги, которые направлены на прекращение страданий мирных граждан и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Также в МИД выразили надежду, что прекращение огня в секторе Газа послужит прочной основой, чтобы установить устойчивый и справедливый мир. Но также заметили, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе двухгосударственного решения.

Резюмируя, представитель МИД напомнил, что Беларусь, еще в 1988 году в качестве члена и сооснователя ООН признавшая независимость Государства Палестина, и сейчас последовательно исходит из неотъемлемого права палестинского народа на самостоятельное определение своей судьбы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о создании Государства Палестина.

Тем временем ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов. При этом ЕС перестанет ставить штампы при въезде и выезде в паспорта белорусов.

