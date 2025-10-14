МИД: Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа

Еще Варанков назвал крайне важными любые шаги, которые направлены на прекращение страданий мирных граждан и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Также в МИД выразили надежду, что прекращение огня в секторе Газа послужит прочной основой, чтобы установить устойчивый и справедливый мир. Но также заметили, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе двухгосударственного решения.