Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай продолжает вести торговые консультации с США на фоне угроз Трампа

Министерство коммерции КНР рассказало о продолжении консультаций с США по торговым вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Рабочие группы торговых ведомств Китая и Соединенных Штатов продолжают проводить консультации. Переговоры происходят на фоне угроз Дональда Трампа ввести дополнительные 100% пошлины на китайские товары, сообщило Министерство коммерции КНР.

В распространенном комментарии ведомства указано, что стороны поддерживают контакты через механизм двусторонних торгово-экономических консультаций. В частности, накануне состоялись переговоры на рабочем уровне.

«Вчера состоялись переговоры на рабочем уровне», — говорится в документе.

В заявлении Министерства коммерции КНР уточняется, что меры в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними товаров являются законными действиями китайского правительства. Они приняты в соответствии с законами и правилами для совершенствования национальной системы экспортного контроля.

Как заявил Трамп 10 октября, Вашингтон с 1 ноября повысит пошлины на китайский импорт на 100% и введет контроль над экспортом программного обеспечения. В результате совокупные тарифы на товары из КНР могут достичь 130%. Американский лидер охарактеризовал эти шаги как ответ на то, что он назвал «исключительно агрессивной позицией» Пекина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше