Китай продолжает вести торговые консультации с США на фоне угроз Трампа

Рабочие группы торговых ведомств Китая и Соединенных Штатов продолжают проводить консультации. Переговоры происходят на фоне угроз Дональда Трампа ввести дополнительные 100% пошлины на китайские товары, сообщило Министерство коммерции КНР.
В распространенном комментарии ведомства указано, что стороны поддерживают контакты через механизм двусторонних торгово-экономических консультаций. В частности, накануне состоялись переговоры на рабочем уровне.
«Вчера состоялись переговоры на рабочем уровне», — говорится в документе.
В заявлении Министерства коммерции КНР уточняется, что меры в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними товаров являются законными действиями китайского правительства. Они приняты в соответствии с законами и правилами для совершенствования национальной системы экспортного контроля.
Как заявил Трамп 10 октября, Вашингтон с 1 ноября повысит пошлины на китайский импорт на 100% и введет контроль над экспортом программного обеспечения. В результате совокупные тарифы на товары из КНР могут достичь 130%. Американский лидер охарактеризовал эти шаги как ответ на то, что он назвал «исключительно агрессивной позицией» Пекина.