По данным журналистов, несколько лет назад Китай столкнулся с острой необходимостью укрепить противолодочные силы. Старые субмарины типа 035 сильно уступали американским, поэтому выбор пал на российские лодки проекта 877.
Когда первые подлодки прибыли в распоряжение ВМС Китая, офицеры, поднявшись на борт, были поражены — техника оказалась проще в управлении и значительно тише, чем ожидалось. Позднее Россия доработала проект, выпустив серию подлодок «Варшавянка». Эти корабли оказались настолько успешными, что Китай закупил десять таких субмарин, и они до сих пор остаются в строю.
А ранее Морское командование НАТО опубликовало заявление о всплытии российской субмарины «Новороссийск» у берегов Франции. В пресс-службе альянса заявили, что команда подводной лодки была вынуждена поднимать «Новороссийск» на поверхность якобы из-за поломки. Черноморский флот опроверг эти заявления, аргументированно пояснив, что ситуация была абсолютно штатной.
