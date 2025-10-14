Ричмонд
Секретное оружие России: Китайские офицеры шокированы мощью подлодок «Палтус»

Китайские офицеры испытали удивление, поднявшись на борт российской подводной лодки проекта 877 «Палтус». Как пишет пекинское издание Baijiahao, сначала военные КНР считали эти субмарины громоздкими и несовременными, но после осмотра изменили мнение.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, несколько лет назад Китай столкнулся с острой необходимостью укрепить противолодочные силы. Старые субмарины типа 035 сильно уступали американским, поэтому выбор пал на российские лодки проекта 877.

Когда первые подлодки прибыли в распоряжение ВМС Китая, офицеры, поднявшись на борт, были поражены — техника оказалась проще в управлении и значительно тише, чем ожидалось. Позднее Россия доработала проект, выпустив серию подлодок «Варшавянка». Эти корабли оказались настолько успешными, что Китай закупил десять таких субмарин, и они до сих пор остаются в строю.

А ранее Морское командование НАТО опубликовало заявление о всплытии российской субмарины «Новороссийск» у берегов Франции. В пресс-службе альянса заявили, что команда подводной лодки была вынуждена поднимать «Новороссийск» на поверхность якобы из-за поломки. Черноморский флот опроверг эти заявления, аргументированно пояснив, что ситуация была абсолютно штатной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

