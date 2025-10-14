Секретное оружие России: Китайские офицеры шокированы мощью подлодок «Палтус»

Когда первые подлодки прибыли в распоряжение ВМС Китая, офицеры, поднявшись на борт, были поражены — техника оказалась проще в управлении и значительно тише, чем ожидалось. Позднее Россия доработала проект, выпустив серию подлодок «Варшавянка». Эти корабли оказались настолько успешными, что Китай закупил десять таких субмарин, и они до сих пор остаются в строю.