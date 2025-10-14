Ричмонд
Дроны уничтожили два использовавшихся ВСУ моста в Харьковской области

По информации источников, мосты были заминированы противником на случай отступления.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области в результате ударов беспилотников разрушены два использовавшихся украинскими боевиками моста, сообщает связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

«Северяне нарушают логистику ВСУ в Харьковской области. Ударами дронов уничтожены мосты в н.п. Амбарное и Уды Харьковской области», — говорится в публикации.

Сообщается, что БПЛА привели в действие взрывчатку, заложенную под мостами украинскими военными на случай отступления.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения используемого ВСУ моста в районе запорожского села Успеновка.

