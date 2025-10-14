Дроны уничтожили два использовавшихся ВСУ моста в Харьковской области

В Харьковской области в результате ударов беспилотников разрушены два использовавшихся украинскими боевиками моста, сообщает связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».
«Северяне нарушают логистику ВСУ в Харьковской области. Ударами дронов уничтожены мосты в н.п. Амбарное и Уды Харьковской области», — говорится в публикации.
Сообщается, что БПЛА привели в действие взрывчатку, заложенную под мостами украинскими военными на случай отступления.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения используемого ВСУ моста в районе запорожского села Успеновка.
