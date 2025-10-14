Bloomberg: российские активы являются ключевым способом финансировать Киев

В ЕС все больше убеждаются в том, что использование замороженных активов России является единственным способом финансировать Украину, так как другие источники иссякают, пишет Bloomberg.
По словам источников издания, при продолжении боевых действий Киеву потребуется около 200 млрд долларов, поэтому российские активы рассматриваются как «ключевой» источник финансов.
Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар заявлял, что любая попытка конфискации или использования замороженных российских активов приведет к убыткам ЕС после ответа со стороны России.
В Кремле заявляли, что Россия будет защищать свои интересы в случае незаконного отбора активов.