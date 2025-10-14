Ричмонд
В Самарской области назначен новый руководитель региональной полиции

Назначение было утверждено федеральным приказом 10 октября.

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области стал полковник Дмитрий Семёнов. Теперь он возглавляет работу полиции региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежний руководитель — Андрей Токарев — перешёл на должность начальника управления МВД по Орловской области.

Дмитрию Семёнову 47 лет. Службу в органах внутренних дел он начал в 2000 году как стажёр оперативного сотрудника в Кировском районе Самары. За 25 лет работы прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя. Основная часть его карьеры связана с Самарской областью, однако в 2024 году он занимал пост заместителя начальника полиции Башкортостана.

В активе нового главы — ряд ведомственных наград, включая медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и знак «Почётный сотрудник МВД».