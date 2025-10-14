В Самарской области назначен новый руководитель региональной полиции

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области стал полковник Дмитрий Семёнов. Теперь он возглавляет работу полиции региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежний руководитель — Андрей Токарев — перешёл на должность начальника управления МВД по Орловской области.
Дмитрию Семёнову 47 лет. Службу в органах внутренних дел он начал в 2000 году как стажёр оперативного сотрудника в Кировском районе Самары. За 25 лет работы прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя. Основная часть его карьеры связана с Самарской областью, однако в 2024 году он занимал пост заместителя начальника полиции Башкортостана.
В активе нового главы — ряд ведомственных наград, включая медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и знак «Почётный сотрудник МВД».