Трамп призвал страны Ближнего Востока вместе добиваться мира в регионе

Президент США отметил, что урегулирование в Газе является частью мирного процесса на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Страны Ближнего Востока должны преодолеть разногласия и вместе довести до конца процесс мирного урегулирования в регионе, заявил президент США Дональд Трамп.

«Страны, которые так долго и тяжело боролись за регион, должны объединиться и довести дело до конца. Газа — это только часть (процесса урегулирования — прим. ред.). Более важен мир на (всём — прим. ред.) Ближнем Востоке», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Это сообщение американский лидер оставил, возвращаясь в США после визита в Израиль и Египет. Трамп добавил, что «многого добился» и провёл «большую работу», получив уникальный опыт.

Напомним, ранее президент США сообщил, что третий и четвёртый этапы его плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта в Газе находятся в процессе выполнения. Он подчеркнул, что реализация указанного документа станет ключевым фундаментом для построения «стабильного и светлого будущего» на Ближнем Востоке.

