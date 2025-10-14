Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после ее слов об украинской армии

Ранее Кая Каллас заявила, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что преимущество в конфликте с Россией якобы перешло на сторону Украины. Это высказывание вызвало критику со стороны ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал ее «главной обманщицей».

«Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах», — написал он в соцсетях.

Боуз подчеркнул, что из украинской армии дезертировали около 330 тыс. человек, и экономическая и демографическая ситуация в стране остается сложной.

Накануне Каллас заявила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 100 миллионов евро для поддержки Украины на зимний период.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше