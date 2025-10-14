Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что преимущество в конфликте с Россией якобы перешло на сторону Украины. Это высказывание вызвало критику со стороны ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал ее «главной обманщицей».
«Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах», — написал он в соцсетях.
Боуз подчеркнул, что из украинской армии дезертировали около 330 тыс. человек, и экономическая и демографическая ситуация в стране остается сложной.
Накануне Каллас заявила, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 100 миллионов евро для поддержки Украины на зимний период.
