В России ведутся следственные действия не только в отношении экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, но и в отношении тех, кто мог быть его пособником. Соответствующее сообщение опубликовала ФСБ.
В ведомстве уточнили, что на самого Ходорковского* и на участников так называемого «Антивоенного комитета России», признанного Генпрокуратурой России нежелательной организацией на территории РФ, сейчас заведены уголовные дела по серьезным статьям. Ставленников Запада, предавших родную страну, обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества, а также в участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).
«В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников», — пояснили в ФСБ.
В ведомстве также заверили, что все лица, причастные к антироссийской деятельности бывшей прозападной «элиты», непременно будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с российским законодательством.
Ранее ФСБ сообщила, что Ходорковский* и его пособники занимались сбором средств для боевиков ВСУ, приобретал им дроны, помогал признанным в РФ террористическими «Азову***» и «Сибирскому батальону***», а также набирал рекрутов для насильственного захвата власти в России.
*Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.
**Террористические организации, запрещенные в России.