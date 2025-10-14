ФСБ проводит следственные действия в отношении Ходорковского* и его пособников

В ведомстве уточнили, что на самого Ходорковского* и на участников так называемого «Антивоенного комитета России», признанного Генпрокуратурой России нежелательной организацией на территории РФ, сейчас заведены уголовные дела по серьезным статьям. Ставленников Запада, предавших родную страну, обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества, а также в участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).