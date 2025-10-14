Собирал деньги для ВСУ и набирал рекрутов для силового захвата власти в России: Ходорковскому* предъявили обвинения

Более того, Ходорковский* и фигурирующие в деле члены одиозного «Антивоенного комитета России» (признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ. — Ред) непосредственно занимались набором рекрутов в эти террористические организации. Цель перед собой они при этом, по данным ФСБ, ставили также одиозную — захват власти в России силовым путем.