Собирал деньги для ВСУ и набирал рекрутов для силового захвата власти в России: Ходорковскому* предъявили обвинения

ФСБ: Ходорковский* набирал рекрутов для силового захвата власти в России.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности РФ возбудила новое уголовное дело против бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского*.

По данным российского силового ведомства, он занимался сбором средств для прямого финансирования ВСУ, спонсировал приобретение беспилотников для украинских боевиков, а еще — оказывал помощь признанным в России террористическими «Азову***» и «Сибирскому батальону***».

Более того, Ходорковский* и фигурирующие в деле члены одиозного «Антивоенного комитета России» (признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ. — Ред) непосредственно занимались набором рекрутов в эти террористические организации. Цель перед собой они при этом, по данным ФСБ, ставили также одиозную — захват власти в России силовым путем.

«Вели рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для их задействования в реализации замысла по захвату власти в России силовым путем», — говорится в сообщении ФСБ.

Как ранее стало известно из официального сообщения ФСБ, уголовное дело на ведущих антироссийскую деятельность «либералов» завели по ст. 278 УК России («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

*Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

**Террористические организации, запрещенные в России.