Токаев о парламентской реформе: Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции

Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания.