Рыженков примет участие в министерской встрече стран Движения неприсоединения

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков примет участие в 19-й министерской встрече государств-членов Движения неприсоединения, сообщили во вторник в пресс-службе МИД республики.

Источник: Getty Images

Мероприятие состоится 15 и 16 октября в столице Уганды — городе Кампала, на нем Беларусь будет выполнять функции заместителя председателя Движения от европейской региональной группы.

Министр примет участие в пленарной дискуссии на тему «Углубление сотрудничества во имя общего глобального благосостояния».

говорится в сообщении

В МИД рассказали, что в выступлении будут изложены подходы республики к укреплению роли Движения в построении справедливого и устойчивого миропорядка, консолидации позиции его членов по основным вопросам международной повестки, наращиванию экономического потенциала и развитию сотрудничества.

Кроме того, особое внимание будет уделено устойчивому развитию, инновационному экономическому взаимодействию и укреплению гуманитарных контактов.

В Кампале у Рыженкова также запланированы встречи с руководителями внешнеполитических ведомств государств-членов Движения.

Движение неприсоединения создано в 1961 году, Беларусь входит в него с 1998-го. Сейчас организация объединяет 121 государство, 18 стран имеют статус наблюдателя.