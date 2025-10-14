Рыженков примет участие в министерской встрече стран Движения неприсоединения

Мероприятие состоится 15 и 16 октября в столице Уганды — городе Кампала, на нем Беларусь будет выполнять функции заместителя председателя Движения от европейской региональной группы.
Министр примет участие в пленарной дискуссии на тему «Углубление сотрудничества во имя общего глобального благосостояния».
В МИД рассказали, что в выступлении будут изложены подходы республики к укреплению роли Движения в построении справедливого и устойчивого миропорядка, консолидации позиции его членов по основным вопросам международной повестки, наращиванию экономического потенциала и развитию сотрудничества.
Кроме того, особое внимание будет уделено устойчивому развитию, инновационному экономическому взаимодействию и укреплению гуманитарных контактов.
В Кампале у Рыженкова также запланированы встречи с руководителями внешнеполитических ведомств государств-членов Движения.
Движение неприсоединения создано в 1961 году, Беларусь входит в него с 1998-го. Сейчас организация объединяет 121 государство, 18 стран имеют статус наблюдателя.