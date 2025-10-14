Глава Башкирии напомнил о проведении Дня национального танца.

Глава Башкирии учредил 21 октября новый праздник День национального танца. Во вторник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров заявил, что подписал соответствующий указ об этом.
— Подтягивайтесь! Хорошее дело, имеет свои смыслы, — подчеркнул Радий Хабиров.
21 октября, в день рождения выдающегося хореографа Файзи Гаскарова, в ГКЗ «Башкортостан» выступят ведущие хореографические коллективы: Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», Ансамбль танца «Уралтау» Учалинской филармонии, Ансамбль танца «Тангаур» Нефтекамской филармонии, Ансамбль народного танца «Сибай» Сибайского концертно-театрального объединения, Театр танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.