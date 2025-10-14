Востоковед предупредил о возможном возобновлении боев в Газе

Бочаров добавил, что в противостоянии между палестинским движением и Израилем на территории сектора Газа уже были периоды, когда стороны достигали договоренностей о мире, прекращали взаимные обстрелы, но в итоге анклав продолжал жить в состоянии войны. Даже после заключения соглашений между ХАМАС и Израилем какие-либо инциденты вновь возвращали их к боевым действиям.