В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области

«Я много про вас знаю, мне много о вас докладывала заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина, показывала ваши проекты, идеи. Впереди у нас с вами очень большая, хорошая работа. Главное не останавливаться. Вектор работы с точки зрения развития региона подсказали наши жители. И главный критерий оценки работы — осязаемые изменения качества жизни», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.