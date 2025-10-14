Ричмонд
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с командой АНО «Институт развития территорий и исторической среды Самарской области» (ИРТИС).

Источник: ИРТИС

«Такие встречи для меня всегда очень ценны. Только такой большой профессиональной командой и при бережном отношении к родной земле мы можем создать по-настоящему красивый, современный, комфортный для жизни регион», — отметил руководитель области.

В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина и министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
Глава региона пообщался с руководством и коллективом Института развития территорий и исторической среды Самарской области, обсудил с ними текущие проекты и видение развития региона, планы работы института, вопросы урбанистики, градостроительного развития площадок, механизмы реновации, развитие дорожно-транспортной сети. А также на встрече подвели итоги работы Института.

«Я много про вас знаю, мне много о вас докладывала заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина, показывала ваши проекты, идеи. Впереди у нас с вами очень большая, хорошая работа. Главное не останавливаться. Вектор работы с точки зрения развития региона подсказали наши жители. И главный критерий оценки работы — осязаемые изменения качества жизни», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, ИРТИС учрежден при Министерстве градостроительной политики Самарской области на базе АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» и создан по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, при поддержке правительства Самарской области.

ИРТИС является междисциплинарным центром, работа которого нацелена на формирование новой культуры проектной деятельности и открытой коммуникации между агентами территорий.