Рустам Минниханов встретился с министром Лаоса Пхувонгом Ункхамсэном

Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с членом ЦК Народно-Революционной партии Лаоса, министром и председателем Академии политики и национальной администрации страны Пхувонгом Ункхамсэном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи обсуждались перспективы долгосрочного сотрудничества в рамках российско-лаосских отношений. Рустам Минниханов рассказал про экономический потенциал Татарстана и отметил многоплановость, взаимовыгодность и надежность российско-лаосского взаимодействия. По словам Раиса РТ, татарстанские предприятия имеют опыт работы в Лаосе. В их числе поставки автомобилей КАМАЗ и сотрудничество страны с Казанским вертолетным заводом.

В ходе встречи стороны обсудили также и гуманитарное сотрудничество. Раис РТ сообщил, что в вузах региона обучается более 20 тысяч иностранных студентов и выразил готовность принять абитуриентов из Лаоса, как и общую открытость республики к взаимодействию.

Пхувонг Ункхамсэн находится в Татарстане с рабочим визитом, в ходе которого он посетит Казанский федеральный университет и ряд промышленных предприятий региона. Минниханов выразил надежду, что пребывание лаосского гостя в Татарстане будет комфортным и результативным.

