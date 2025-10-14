Речан ушел вовремя: Экс-премьер понимает, что он и такие, как он, оставляют после себя в Молдове выжженную пустыню, двигаться по которой куда-то невозможно даже на самых сильных «евростимуляторах»

Отказ премьер-министра Дорина Речана от депутатского мандата и кресла главы правительства выглядит, как бегство крысы с, если не тонущего, то крайне неустойчивого и никуда не движущегося корабля правящего режима президентки Майи Санду и ее партии PAS, пишет в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.
Речан, который три года назад приехал откуда-то из-за границы, чтобы стать премьером, задекларировал за прошлый год официальный доход в 7000000 леев (вряд ли в Молдове найдется человек, который верит в то, что у Речана нет и неофициальных доходов), и снова уедет куда-то за границу.
Судя по всему, оттуда же, из-за границы, Молдове пришлют очередного премьера-гастролера, который, проработав пару лет в командировке в Кишиневе, снова вернется к себе домой за границу.
«Крыса» Речан лучше большинства своих теперь уже бывших коллег по PAS, а тем более, лучше всех их избирателей, понимает, что он и такие, как он, оставляют после себя в Молдове выжженную пустыню, двигаться по которой куда-то невозможно даже на самых сильных «евростимуляторах».
Экономика стагнирует. Бедность зашкаливает. Демография продолжает ухудшаться. Государственные долги растут. У правительства нет денег на самое необходимое. Милитаризация угрожает миру в Молдове. И — последнее по порядку, но не по значению — в стране полностью уничтожена политическая демократия, вместо которой, при активном соучастии Речана, создан уродливый авторитарный режим, который держится исключительно на обмане, промывании мозгов и остатках доверия какой-то части общества к одному-единственному человеку — Санду. Доверия к таким, как Речан, Гросу и им подобным нет от слова совсем. Премьер-министр первым из всей этой компании понял, что пора сваливать, потому что с этими никаких перспектив больше нет.
За пять лет президентства Санду и 2,5 года премьерства Речана вся политическая система Молдовы была разрушена. Полностью зачищен так называемый правый фланг, на котором всех растоптала, как петух в курятнике, одна-единственная партия — PAS. На так называемом левом фланге попытка создать один большой предвыборный блок оказалась ремиссией перед политической кончиной. Ряд партий на этом фланге — ходячие мертвецы, просто доктор еще не выписал этим зомби свидетельство о политической смерти.
По всей Молдове прошелся каток политических репрессий режима PAS-Санду. В ходе массового террора против собственного населения возбуждены десятки тысяч административных и уголовных дел по совершенно идиотским основаниям. На фоне безудержного роста статистики тяжких и особо тяжких преступлений полиция превращена в политическую охранку, запугивающую бабушек и дедушек, которые не согласны с курсом действующей власти.
По-нормальному, если бы у этой власти оставалась хоть капля даже не разума, но хотя бы чувства самосохранения, она бы сделала первый шаг навстречу обществу. Она закрутила все эти гайки и сорвала резьбу — она же должна начать и откручивать их. Осадить своих полицаев, прокуроров и судей, остановить вакханалию своей тупой пропаганды, ослабить репрессии. Но они на такое не способны в принципе.
Речан, который вместе с Санду внес решающий вклад в превращение Молдовы в политическую пустыню, понял, что зашел слишком далеко, и что дальше будет только хуже — и поэтому решил уйти.
Дальше «в ЕС в 2028» Молдову поведет все та же Санду с каким-нибудь новым заезжим главой правительства. Понятно, что ни в какой ЕС они Молдову не приведут. Понятно, что вся их политика будет вызывать все большее неприятие у все большего числа граждан. Понятно и то, что они всех своих оппонентов продолжат нещадно давить, потому что по-другому они не могут.
Это уже называется фашизацией. Это неизбежный финал, к которому движется этот режим, если у него не встанут на место мозги, на что надеяться не приходится.
Так они и будут и дальше слепо идти, размахивая во все стороны дубиной, в никуда по молдавской пустыне на «евростимуляторах».
