Речан ушел вовремя: Экс-премьер понимает, что он и такие, как он, оставляют после себя в Молдове выжженную пустыню, двигаться по которой куда-то невозможно даже на самых сильных «евростимуляторах»

Экономика стагнирует. Бедность зашкаливает. Демография продолжает ухудшаться. Государственные долги растут. У правительства нет денег на самое необходимое. Милитаризация угрожает миру в Молдове. И — последнее по порядку, но не по значению — в стране полностью уничтожена политическая демократия, вместо которой, при активном соучастии Речана, создан уродливый авторитарный режим, который держится исключительно на обмане, промывании мозгов и остатках доверия какой-то части общества к одному-единственному человеку — Санду. Доверия к таким, как Речан, Гросу и им подобным нет от слова совсем. Премьер-министр первым из всей этой компании понял, что пора сваливать, потому что с этими никаких перспектив больше нет.