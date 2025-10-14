Ричмонд
В двух странах ЕС считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки

Более 50% жителей Германии и Польши считают, что для прекращения конфликта Украине следует согласиться на территориальные компромиссы. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Издание указывает на кардинальное изменение настроений в Польше: если в 2022 году за членство Украины в ЕС выступали 85% поляков, то в начале лета 2025 года этот показатель упал до 35%. Более того, теперь свыше 50% жителей Польши высказались за завершение конфликта даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.

Большинство поляков считают, что поддержка украинских беженцев «зашла слишком далеко», пишет «Лента.ру».

Аналогичная тенденция фиксируется и в Германии. Несмотря на преобладающую поддержку военных поставок Украине, 52% немцев полагают, что достижение мира требует от Киева территориальных уступок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС считают замороженные российские активы последним способом помочь Киеву.