Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей

Ранее Гросу, который также является лидером правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Евросоюз — с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. По его словам, экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция — вопрос времени.