Саммит АТЭС может стать местом встречи Трампа и Ким Чен Ына

О перспективе проведения встречи между лидерами США и КНДР рассказал южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство «Ренхап».
Представитель ведомства подчеркнул, что главы США и Северной Кореи явно не против вступления в диалог. Такой вывод он сделал на основе открытых данных. Чон Дон Ён предположил, что для общения политиков будет выбрана территория между Северной и Южной Кореей, где традиционно проводятся встречи представителей двух стран.
В конце октября — начале ноября Дональд Трамп планирует отправиться с визитами в Малайзию, Японию и Южную Корею. В Куала-Лумпуре политика ждут переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди, в Токио — с премьером Японии, в Южной Корее — с лидером Китая Си Цзиньпином.
Ранее СМИ уже сообщали, что во время рабочей поездки в Южную Корею на саммит АТЭС американский президент намерен провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.