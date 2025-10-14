Ричмонд
Саммит АТЭС может стать местом встречи Трампа и Ким Чен Ына

Во время визита на саммит АТЭС в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября, президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Площадкой для переговоров, предположительно, будет выбрана демилитаризованная зона в Пханмунджоме.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О перспективе проведения встречи между лидерами США и КНДР рассказал южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство «Ренхап».

Представитель ведомства подчеркнул, что главы США и Северной Кореи явно не против вступления в диалог. Такой вывод он сделал на основе открытых данных. Чон Дон Ён предположил, что для общения политиков будет выбрана территория между Северной и Южной Кореей, где традиционно проводятся встречи представителей двух стран.

В конце октября — начале ноября Дональд Трамп планирует отправиться с визитами в Малайзию, Японию и Южную Корею. В Куала-Лумпуре политика ждут переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди, в Токио — с премьером Японии, в Южной Корее — с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее СМИ уже сообщали, что во время рабочей поездки в Южную Корею на саммит АТЭС американский президент намерен провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше