Глава Башкирии предупредил министра туризма: «Ответите за каждый рубль»

Сегодня на оперативном совещании правительства РБ глава Башкортостана дал четкое указание министру туризма республики об ответственности за освоение федеральных средств.
«Будете лично отвечать за каждый рубль», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к Светлане Верещагиной.
По данным министерства предпринимательства и туризма РБ, в этом году на поддержку туристической сферы направлено свыше 200 млн рублей, в том числе федеральных средств 226,6 млн рублей.
Всего в настоящее время в республике реализуется более 200 проектов в сфере туризма общим объемом инвестиций свыше 45 млрд рублей. В 2025 году завершена реализация 51 инвестпроекта, 74 проекта запущены к реализации. В перечень приоритетных включены 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей.