Глава Башкирии предупредил министра туризма: «Ответите за каждый рубль»

Всего в настоящее время в республике реализуется более 200 проектов в сфере туризма общим объемом инвестиций свыше 45 млрд рублей. В 2025 году завершена реализация 51 инвестпроекта, 74 проекта запущены к реализации. В перечень приоритетных включены 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей.