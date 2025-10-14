Ричмонд
Глава Башкирии предупредил министра туризма: «Ответите за каждый рубль»

В этом году на поддержку туристической сферы направлено свыше 200 млн рублей, в том числе федеральных средств 226,6 млн рублей.

Источник: Башинформ

Сегодня на оперативном совещании правительства РБ глава Башкортостана дал четкое указание министру туризма республики об ответственности за освоение федеральных средств.

«Будете лично отвечать за каждый рубль», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к Светлане Верещагиной.

По данным министерства предпринимательства и туризма РБ, в этом году на поддержку туристической сферы направлено свыше 200 млн рублей, в том числе федеральных средств 226,6 млн рублей.

Всего в настоящее время в республике реализуется более 200 проектов в сфере туризма общим объемом инвестиций свыше 45 млрд рублей. В 2025 году завершена реализация 51 инвестпроекта, 74 проекта запущены к реализации. В перечень приоритетных включены 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей.