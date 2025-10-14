Ричмонд
Одна из политических партий Молдовы на год лишена госфинансирования

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Партия «Демократия дома», впервые преодолевшая на прошедших выборах избирательный порог и попавшая в парламент, лишится на год финансирования из государственного бюджета.

Источник: Sputnik.md

Такое решение приняла ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Политсила оспорила это ограничение в Апелляционной палате, которая частично отменила его. Однако Высшая судебная палата (ВСП) отклонила апелляцию юристов партии и объявила санкцию, введенную ЦИК, «законной, обоснованной и пропорциональной тяжести и повторному характеру нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании».

Согласно постановлению ВСП, решение ЦИК было верным, так как «нарушения финансовой прозрачности со стороны партии были зафиксированы неоднократно в ходе кампании». Суд подчеркнул, что мера направлена на «защиту целостности избирательного процесса». Решение ВСП является окончательным и не подлежит обжалованию. Ограничения в финансировании начнут действовать с ноября 2025 года.

Лидер партии Василе Костюк назвал санкцию «крайне болезненной» для парламентской партии, которой необходимы прозрачные ресурсы для демократического развития, и обвинил власти в применении двойных стандартов.

Мы прошли в парламент без какой-либо поддержки правительства, но столкнулись с Голиафом, который стоит у дверей парламента с булавой в руке. И если они не могут победить нас в честной борьбе, то решили хотя бы лишить нас денег.

заявил Костюк

По итогам выборов, прошедших в Молдове 28 сентября, в парламент прошли три политические партии и два электоральных блока. Как ранее заявили в ЦИК, партия «Действие и солидарность» (PAS) получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» — шесть, партия «Демократия дома» — шесть мандатов.