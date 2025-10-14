Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси

Говоря об отношениях Беларуси и США, Президент отметил, что тенденция возобновления двустороннего диалога приобрела «некоторый положительный импульс». Об этом, по его словам, уже говорилось не единожды, а когда придет время, общество об этом будет проинформировано детально. «Наверное, все-таки настало время что-то говорить по этому поводу. Но прежде чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях и особенно перспективах этих отношений, я хотел бы сегодня с вами посоветоваться», — обратился Президент к участникам совещания.
Александр Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками Президента США. «Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, — обратил внимание он. — Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах».
Вместе с тем Беларусь, по словам Президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании «Белавиа». «Заявили о том, что снимают санкции с “Белавиа”, а “хвосты” какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. — Прим. БЕЛТА), и наши руководители “Белавиа” заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств “Белавиа”. И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы “хвосты” эти ликвидировать. Хорошо», — пояснил Александр Лукашенко.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались», — обратил внимание Александр Лукашенко.