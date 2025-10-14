Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси

Вместе с тем Беларусь, по словам Президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное. Как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании «Белавиа». «Заявили о том, что снимают санкции с “Белавиа”, а “хвосты” какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. — Прим. БЕЛТА), и наши руководители “Белавиа” заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств “Белавиа”. И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы “хвосты” эти ликвидировать. Хорошо», — пояснил Александр Лукашенко.