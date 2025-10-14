Лукашенко советует Трампу не переживать по поводу Нобелевской премии, ведь важнее оценка людей в мире

«Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их Президент на международной арене. Это важнее — оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.
«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот — способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?» — обозначил свою позицию Президент Беларуси.
«Если обещана премия Дональду Трампу в будущем году, значит, мы можем рассчитывать на то, что он будет проводить политику мира. По крайней мере, до вручения ему этой Нобелевской премии. Но то, что он ее получит, это безусловно. Поздравлять его с этим, еще раз подчеркиваю, нам не следует. В силу нашего отношения к этой Нобелевской премии», — добавил белорусский лидер.