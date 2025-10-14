Лукашенко советует Трампу не переживать по поводу Нобелевской премии, ведь важнее оценка людей в мире

«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот — способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?» — обозначил свою позицию Президент Беларуси.