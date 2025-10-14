Русакович: СНГ сохраняет глубинную матрицу единого государства

Андрей Русакович обратил внимание, что СНГ является старейшей интеграционной организацией на постсоветском пространстве — в следующем году ей исполнится 35 лет. «Следует подчеркнуть уникальность Содружества, его роль в переходный период от СССР как федеративного государства социалистического типа к национальным государствам, имеющим свои, часто несовпадающие, интересы в сфере безопасности, экономики, внешней политики, государственного устройства, — продолжил он. — Важно, что СНГ в этот сложный переходный период обеспечило сравнительно мирный процесс распада СССР, сформировало основы региональной системы безопасности, выработало принципы межгосударственных отношений на постсоветском пространстве, выступило в качестве базовой организации сотрудничества и интеграции в регионе, площадкой для обсуждения региональных и международных проблем».