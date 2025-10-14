Русакович: СНГ сохраняет глубинную матрицу единого государства

«Состоявшееся в Душанбе заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств имеет особенное значение. Важность принятых решений обусловлена прежде всего условиями международной ситуации, — подчеркнул доктор исторических наук. — Формирование полицентричного мироустройства, сторонниками которого являются государства Содружества, высокий уровень динамики происходящих процессов, необходимость реагирования на существующие риски и вызовы — все это требует согласованных и взвешенных подходов в рамках организации».
Андрей Русакович обратил внимание, что СНГ является старейшей интеграционной организацией на постсоветском пространстве — в следующем году ей исполнится 35 лет. «Следует подчеркнуть уникальность Содружества, его роль в переходный период от СССР как федеративного государства социалистического типа к национальным государствам, имеющим свои, часто несовпадающие, интересы в сфере безопасности, экономики, внешней политики, государственного устройства, — продолжил он. — Важно, что СНГ в этот сложный переходный период обеспечило сравнительно мирный процесс распада СССР, сформировало основы региональной системы безопасности, выработало принципы межгосударственных отношений на постсоветском пространстве, выступило в качестве базовой организации сотрудничества и интеграции в регионе, площадкой для обсуждения региональных и международных проблем».
По мнению доктора исторических наук, широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ, уникальный принцип принятия решений, основанный на консенсусе заинтересованных сторон, позволяет объединять в формате СНГ страны, принадлежащие к различным культурам, регионам, геополитическим предпочтениям. «СНГ в настоящий момент сохраняет глубинную матрицу единого государства — морально-нравственный код человека, контакты между людьми, общее гуманитарное пространство, основой которого является русский язык как язык межнационального общения, фундамент общего рынка, единое транспортное пространство. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало убедительным свидетельством нашей общей истории, сохранения исторической памяти», — выразил мнение Андрей Русакович.
Он подчеркнул, что в СНГ сформировались условия, которые обеспечили создание и развитие новых форматов интеграции — Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства Беларуси и России. Площадка СНГ открыта и для тех государств региона, которые избрали иные геополитические приоритеты: Грузии, Молдовы, Украины, тем более, что некоторые из них формально остаются государствами — участниками СНГ, а все три страны продолжают участвовать в ряде международных соглашений, принятых в рамках Содружества.
«Республика Беларусь неизменно выступает за укрепление СНГ, превращение его в эффективную международную интеграционную организацию, развитие сотрудничества по всем направлениям деятельности. Необходимо подчеркнуть, что председательство Беларуси в ЕАЭС в нынешнем году направлено на решение практических аспектов сопряжения интеграционных потенциалов СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, инициативы “Один пояс, один путь”, — отметил профессор кафедры международных экономических отношений БГУ.
Он также обратил внимание: «В выступлении на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе Президент Беларуси Александр Лукашенко особо выделил стратегические направления в деятельности Содружества: обеспечение безопасности и сохранение мира, укрепление экономического взаимодействия, торгового и инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации, а также авторитета и позиционирования СНГ на международной арене, сохранение традиций межкультурной коммуникации и гуманитарного сотрудничества».
Андрей Русакович заострил внимание на том, что саммит в Душанбе принял решения, направленные на укрепление сотрудничества в рамках организации в важнейших областях. Следует отметить документы, направленные на обеспечение безопасности государств СНГ: Концепция военного сотрудничества до 2030 года, Программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы, Программа сотрудничества государств — участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы, заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.
«Важные направления развития взаимодействия в экономической сфере определены в Декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Документ направлен на повышение устойчивости топливно-энергетического комплекса к негативным внутренним и внешним факторам, поддержание защищенности экономики и населения от экономических, техногенных, социальных, внешнеполитических, природных и киберугроз, рациональное использование энергетических ресурсов», — сказал Андрей Русакович.
По его мнению, обращает на себя внимание рассмотрение вопроса о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023—2025 годах. «Следует предположить, что государства-участники СНГ намерены сформировать свое видение концепции прав человека в новую эпоху», — считает доктор исторических наук.
«СНГ все более уверенно заявляет о себе на международной арене. Особое внимание уделяется укреплению положительного образа СНГ как развивающегося интеграционного объединения, его адаптации к новой архитектуре многополярного миропорядка, укрепляются связи СНГ с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, другими организациями и инициативами. Государства-участники координируют внешнеполитическую деятельность — об этом свидетельствует принятое Совместное заявление по случаю 80-летия создания ООН, в котором отражены подходы по укреплению и модернизации системы международных отношений. Планетарный характер проблем, с которыми сталкивается человечество в эпоху новых технологий, нашел отражение в заявлении в связи с 40-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС», — подчеркнул Андрей Русакович.
Он выразил убежденность, что одно из крупных решений саммита в Душанбе — учреждение формата «Содружество Независимых Государств плюс». «Предполагается, что этот формат станет действенной платформой для сотрудничества стран СНГ с другими государствами и международными организациями на основе общих интересов в целях развития устойчивого политического диалога, укрепления экономических, культурных, гуманитарных связей», — сказал профессор кафедры международных экономических отношений БГУ.
Он также обратил внимание на то, что на саммите статус наблюдателя при Содружестве предоставлен Шанхайской организации сотрудничества, что будет содействовать укреплению отношений между двумя организациями и развитию сотрудничества на континенте.
«Решения саммита свидетельствуют, что СНГ укрепляет свой статус активного участника формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии», — резюмировал Андрей Русакович.