Лукашенко заявил о поддержке шагов Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

«Я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства… Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и Сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что приход в США к власти администрации Дональда Трампа привел к тому, что международные отношения начали очень быстро меняться.
«Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Последние события на Ближнем Востоке при всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) — это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Надо отдать должное. Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями и чуть ли не целый век там порядок наводили. Так ничего и не сделали (прежде. — Прим. БЕЛТА)».