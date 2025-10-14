Лукашенко заявил о поддержке шагов Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

«Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Последние события на Ближнем Востоке при всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) — это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Надо отдать должное. Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями и чуть ли не целый век там порядок наводили. Так ничего и не сделали (прежде. — Прим. БЕЛТА)».