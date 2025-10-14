Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины»

При этом телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что в совещании нет «никакой чрезвычайщины». Министр иностранных дел Максим Рыженков отсутствует на совещании, так как находится в зарубежной командировке. А премьер-министр Турчин и глава Администрации президента Крутой «отвечают за гражданскую часть».