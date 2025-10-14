Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины»

Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября провел совещание по вопросам развития белорусско-американских отношений, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 14 октября белорусским лидером проводится совещание по развитию отношений между Беларусью и США, а также глобальной международной повестке.

В совещании у президента участвуют премьер-министр страны Александр Турчин, глава Администрации президента Дмитрий Крутой, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель.

При этом телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что в совещании нет «никакой чрезвычайщины». Министр иностранных дел Максим Рыженков отсутствует на совещании, так как находится в зарубежной командировке. А премьер-министр Турчин и глава Администрации президента Крутой «отвечают за гражданскую часть».

Еще МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.

Также сообщали, что Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше