Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября провел совещание по вопросам развития белорусско-американских отношений, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 14 октября белорусским лидером проводится совещание по развитию отношений между Беларусью и США, а также глобальной международной повестке.
В совещании у президента участвуют премьер-министр страны Александр Турчин, глава Администрации президента Дмитрий Крутой, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель.
При этом телеграм-канал «Пул Первого» уточнил, что в совещании нет «никакой чрезвычайщины». Министр иностранных дел Максим Рыженков отсутствует на совещании, так как находится в зарубежной командировке. А премьер-министр Турчин и глава Администрации президента Крутой «отвечают за гражданскую часть».
Еще МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.
Также сообщали, что Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа».