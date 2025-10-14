«Решительный и серьезный шаг». Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа международные отношения стали быстро меняться, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 14 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины».
И на совещании белорусский лидер высказался о шагах, предпринимаемых президентом Соединенных Штатов, назвав их решительными.
— Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов, — заметил глава страны.
В целом, Лукашенко обратил внимание на то, что с приходом к власти администрации Трампа международные отношения стали очень быстро меняться. В пример он привел последние события на Ближнем Востоке.
— При всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) — это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, — констатировал глава Беларуси.
Еще МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.
Также сообщали, что Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа».
И еще мы писали, что белорусский лидер обратился к белорусским женщинам, сказав об огромной ответственности.