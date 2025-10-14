Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Решительный и серьезный шаг». Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения

Лукашенко заявил о быстром изменении международных отношений благодаря Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа международные отношения стали быстро меняться, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 14 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины».

И на совещании белорусский лидер высказался о шагах, предпринимаемых президентом Соединенных Штатов, назвав их решительными.

— Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов, — заметил глава страны.

В целом, Лукашенко обратил внимание на то, что с приходом к власти администрации Трампа международные отношения стали очень быстро меняться. В пример он привел последние события на Ближнем Востоке.

— При всех недостатках (как бы тут ни упражнялись отдельные его противники и политологи) — это решительный и серьезный шаг, который остановил боестолкновение и войну, — констатировал глава Беларуси.

Еще МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.

Также сообщали, что Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа».

И еще мы писали, что белорусский лидер обратился к белорусским женщинам, сказав об огромной ответственности.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше